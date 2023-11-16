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16.11.2023  20:41   Дмитро Колонєй

Ворог невдало атакував ЗСУ біля двох селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Намагалися атакувати ЗСУ окупанти біля двох селищ Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали селе Харківщини: Ветеринарне, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське.
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  • На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки. Завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися селища Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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