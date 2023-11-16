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16.11.2023  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо медовий перець на зиму

Робимо запаси на холодну пору року.

Як приготувати медовий перець на зиму
 
Як пише РЕДПОСТ, цього разу ми вирішили приділити увагу перцю.
 
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Медовий перець на зиму

Продукти:

 

  • 50 шт. болгарського перцю

Маринад:

 

  • 1 літр води
  • 1 склянка меду
  • 2 ст. ложки солі (без гірки)
  • 1/2 склянки соняшникової олії

Як приготувати медовий перець на зиму

 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Взяти велику каструлю.
  2. Налити воду і закип'ятити.
  3. Коли вода закипить, завантажити помиті кришки.
  4. Зверху поставити сито або сталевий друшляк
  5. На нього встановити банки шийкою вниз.
  6. Банки кип'ятити від 6 до 25 хвилин залежно від розміру.
  7. Коли в банках з'являться великі краплі від пари, то вони добре простерилізувалися і можна їх знімати.
  8. Поставити їх на чистий рушник шийкою вниз, щоб стікала вода.
  9. Нарізати перець великою соломкою.
  10. Поставити маринад на вогонь.
  11. У киплячий маринад додати 100 г 9% оцту.
  12. Перець проварити у маринаді 2–3 хвилини.
  13. Щільно розкласти в стерильні банки в рівень із шийкою і закатати.
  14. Окутати на 12 годин.

Як приготувати медовий перець на зиму

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати гарбузовий кекс із апельсиновим сиропом.

 
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Тэги:  рецепт, консервація, перець, мед, соль, олія
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