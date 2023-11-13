    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Інституту Бокаріуса
13.11.2023  19:34   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Інституту Бокаріуса

У Харкові Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені. М. С. Бокаріуса» відсвяткував 100-річчя з дня заснування.


Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Інституту Бокаріуса
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в урочистостях щодо сторіччя Інституту Бокаріуса взяв участь мер Харкова Ігор Терехов, який привітав працівників з видатною датою та подякував за обʼєктивну та неупереджену працю на користь правосуддю. 
 
«Я дуже радий, що у Харкова є така визначна установа. Знаю, який непростий шлях їй довелося пройти. І мені приємно бачити, наскільки зараз інститут змінився на краще, отримав сучасні обладнані лабораторії, доглянуті приміщення. Дякую за вашу роботу, за те, що документуєте злочини росії. Завдяки вам усі винні понесуть відповідальність, а невинуваті будуть виправдані», - зазначив Ігор Терехов. 
 
 
 
 
Мер відзначив кращих співробітників інституту Почесними грамотами виконкому міськради та Подяками міського голови.
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.11 Культура і Туризм У Харкові діячів культури привітали з професійним святом (фото)   12.11 Надзвичайні події Обстріл Харкова: Ігор Терехов розповів про мету ударів ворога 09.11 ЖКГ Ігор Терехов повідомив про початок демонтажу під'їзду будинку на вулиці Наталії Ужвій (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 