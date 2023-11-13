13.11.2023 19:34 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Інституту Бокаріуса

У Харкові Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені. М. С. Бокаріуса» відсвяткував 100-річчя з дня заснування.



Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Інституту Бокаріуса



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в урочистостях щодо сторіччя Інституту Бокаріуса взяв участь мер Харкова Ігор Терехов, який привітав працівників з видатною датою та подякував за обʼєктивну та неупереджену працю на користь правосуддю.

«Я дуже радий, що у Харкова є така визначна установа. Знаю, який непростий шлях їй довелося пройти. І мені приємно бачити, наскільки зараз інститут змінився на краще, отримав сучасні обладнані лабораторії, доглянуті приміщення. Дякую за вашу роботу, за те, що документуєте злочини росії. Завдяки вам усі винні понесуть відповідальність, а невинуваті будуть виправдані», - зазначив Ігор Терехов.

Мер відзначив кращих співробітників інституту Почесними грамотами виконкому міськради та Подяками міського голови.