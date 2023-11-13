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13.11.2023  19:07   Дмитро Колонєй

Бив та погрожував вбити: у Харкові засуджено домашнього насильника

Що творив рецидивіст вдома зі старенькою встановили правоохоронці у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із прсиланням на Харківську обласну прокуратуру,  
прокурори довели, що раніше неодноразово судимий за крадіжки і грабежі чоловік систематично вчиняв домашнє насильство стосовно власної матері, з якою мешкає у одній квартирі:
  • погрожував жінці фізичною розправою,
  • бив її, супроводжуючи це лайкою та словесними образами.  
 
Літня жінка жила в стані постійного страху та емоційного пригнічення. Вона неодноразово зверталась із заявами на протиправну поведінку сина до поліції — він неодноразово був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за ст. 173-2 КУпАП. Однак поведінка чоловіка щодо матері так і не змінювалась. 
 
У серпні 2023 року він вкотре вчинив психологічне насильство стосовно власної матері — кричав та погрожував фізичною розправою. 
 
Під час судового розгляду чоловік свою вину визнав, але зазначив, що вважає, що саме матір провокує його, не дає йому влаштовувати особисте життя. Чоловік пояснив, що періодично вживає алкогольні напої, через що у нього постійно виникають сварки з матір`ю. 
 
Обвинувальний вирок виніс Жовтневий районний суд м. Харкова. Чоловіка взято під варту в залі суду. 
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  кримінал, насильство, харків
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