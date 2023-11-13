13.11.2023 18:28

У Харкові діячів культури привітали з професійним святом (фото)

Урочистий захід з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва пройшов 13 жовтня у Харкові.



Фото: РЕДПОСТ

Урочистий захід з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва пройшов сьогодні, 13 жовтня, в Харкові, повідомляє РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов привітав представників сфери культури зі святом та навів результати цьогорічного соцопитування Міжнародного республіканського інституту, які говорять про те, що в майбутньому містяни бачать саме Харків столицею українського культурного життя.

«Я пишаюся тим, що ви залишаєтеся в місті разом із харківʼянами - піднімаєте їм настрій, додаєте оптимізму. Хоча й знаю, наскільки важко вам зараз, враховуючи реалії війни. Але памʼятайте, що саме сьогодні ви потрібні людям як ніколи», - зазначив Ігор Терехов.

Кращим діячам культури мер вручив Почесні грамоти виконкому міської ради та Подяки міського голови.

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