    
Главная Фото Культура і Туризм У Харкові діячів культури привітали з професійним святом (фото)
13.11.2023  18:28   

У Харкові діячів культури привітали з професійним святом (фото)

Урочистий захід з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва пройшов 13 жовтня у Харкові.


Фото: РЕДПОСТ
Урочистий захід з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва пройшов сьогодні, 13 жовтня, в Харкові, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Міський голова Ігор Терехов привітав представників сфери культури зі святом та навів результати цьогорічного соцопитування Міжнародного республіканського інституту, які говорять про те, що в майбутньому містяни бачать саме Харків столицею українського культурного життя. 
 
«Я пишаюся тим, що ви залишаєтеся в місті разом із харківʼянами - піднімаєте їм настрій, додаєте оптимізму. Хоча й знаю, наскільки важко вам зараз, враховуючи реалії війни. Але памʼятайте, що саме сьогодні ви потрібні людям як ніколи», - зазначив Ігор Терехов.
 
Кращим діячам культури мер вручив Почесні грамоти виконкому міської ради та Подяки міського голови.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, культура, привітання, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.11 Армія На Харківщині окупанти шість разів безуспішно атакували позиції ЗСУ 13.11 Влада Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Інституту Бокаріуса 13.11 Надзвичайні події Бив та погрожував вбити: у Харкові засуджено домашнього насильника
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 