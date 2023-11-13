13.11.2023 18:14 Дмитро Колонєй

Незаконно полювали та порушували ПДР: на Харківщині спіймали зловмисників

На Харківщині поліцейські відкрили на злодюг кримінальну справу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, патрулюючи села Бурбулатове Близнюківської територіальної громади офіцери поліції зупинили автомобіль “ВАЗ-2107” під керуванням 46-річного чоловіка, який порушував правила дорожнього руху. Крім водія, в салоні знаходився 58-річний пасажир.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

У автівці виявили мисливську рушницю з приладом нічного бачення та 96 набоїв. А в багажнику – дві заячі туші. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Автомобіль порушників поміщено на штрафмайданчик.

На зловмисників дізнавачі відкрили кримінальну справу. Нагадуємо, що до завершення воєнного стану на території держави діє тимчасова заборона полювання.