    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Незаконно полювали та порушували ПДР: на Харківщині спіймали зловмисників
13.11.2023  18:14   Дмитро Колонєй

Незаконно полювали та порушували ПДР: на Харківщині спіймали зловмисників

На Харківщині поліцейські відкрили на злодюг кримінальну справу.

Спіймали порушників зі зброєю та тушами тварин на трасі Харківщини правоохоронці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, патрулюючи села Бурбулатове Близнюківської територіальної громади офіцери поліції зупинили автомобіль “ВАЗ-2107” під керуванням 46-річного чоловіка, який порушував правила дорожнього руху. Крім водія, в салоні знаходився 58-річний пасажир.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
У автівці виявили мисливську рушницю з приладом нічного бачення та 96 набоїв. А в багажнику – дві заячі туші. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Автомобіль порушників поміщено на штрафмайданчик.
 
Спіймали порушників зі зброєю та тушами тварин на трасі Харківщини правоохоронці
 
На зловмисників дізнавачі відкрили кримінальну справу. Нагадуємо, що до завершення воєнного стану на території держави діє тимчасова заборона полювання.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, агрессия россии, харків, полювання
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.11 Надзвичайні події У Харкові судитимуть інтернет-аферистів, які ошукали десятки людей 12.11 Надзвичайні події У Харкові ділки ошукали університет на 4 мільйони гривень 08.11 Надзвичайні події У Харкові чоловік та його пасія самовільно захопили берег річки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 