    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині окупанти шість разів безуспішно атакували позиції ЗСУ
13.11.2023  20:06   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти шість разів безуспішно атакували позиції ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Атакували шість разів позиції ЗСУ на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.11 Надзвичайні події Незаконно полювали та порушували ПДР: на Харківщині спіймали зловмисників 13.11 Надзвичайні події Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині 13.11 Надзвичайні події Фото з місця ракетного удару по Харкову показали у прокуратурі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 