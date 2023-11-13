13.11.2023 20:06 Дмитро Колонєй
На Харківщині окупанти шість разів безуспішно атакували позиції ЗСУ
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ.
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На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 листопада 2023 року.
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