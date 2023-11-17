17.11.2023 15:15 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 16 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1051 вакансія.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Фізичний терапевт – 20 000 грн.
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2. Водій навантажувача – 19 000 грн.
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3. Інженер-конструктор – 17 860 грн.
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4. Слюсар-сантехнік – 17 300 грн.
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5. Державний аудитор – 17 000 грн.
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6. Бетоняр – 16 230 грн.
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7. Кореспондент – 16 100 грн.
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8. Касир-експерт – 15 000 грн.
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9. Оператор пакетоформувальних машин – 14 990 грн.
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10. Інженер-енергетик – 13 200 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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