У Харкові затримано злодія, який грабував будинки

У Харкові затримано злодія, який шукав приватні домоволодіння, господарі яких виїхали з України на довготривалий термін, та викрадав побутову техніку, одяг й інші цінні речі.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції Харківського РУП № 2, кримінального аналізу, у взаємодії з УОС ГУНП в Харківській області викрили 44-річного місцевого мешканця.
У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили викрадені речі.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.
Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Правоохоронці перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Харкова.
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Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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