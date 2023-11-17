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17.11.2023  15:02   Рита Парфенова

У Харкові затримано злодія, який грабував будинки

У Харкові затримано злодія, який шукав приватні домоволодіння, господарі яких виїхали з України на довготривалий термін, та викрадав побутову техніку, одяг й інші цінні речі.

Новини Харкова: затримано злодія, який грабував будинки Новини Харкова: затримано злодія, який грабував будинки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, затримали крадія завдяки пильній сусідці одного з пограбованих помешкань. Жінка звернулася до подіції з поввідомленням про те, що у будинку її сусідів розбито скло та до стіни приставлена драбина. Сусіди на цей час перебувають у Німеччині. Поліцейські оперативно розшукали родичів потерпілих, яким вони залишили ключі від помешкання. В домоволодінні слідчо-оперативна група виявила розбите вікно та драбину біля стіни. В приміщенні правоохоронці побачили розкидані речі. Встановили, що в оселі немає телевізора, хутряного одягу та інших цінних речей. З місця події експерти зібрали речові докази.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції Харківського РУП № 2, кримінального аналізу, у взаємодії з УОС ГУНП в Харківській області викрили 44-річного місцевого мешканця.

У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили викрадені речі.

Новини Харкова: затримано злодія, який грабував будинки Новини Харкова: затримано злодія, який грабував будинки

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали зловмисника, на рахунку якого щонайменше 10 квартирних крадіжок.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  крадіжка, харків
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