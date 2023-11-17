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17.11.2023  14:11   

У метро Харкова встановили новорічну ялинку (відео)

У Харкові триває оздоблення станцій метро святковими прикрасами.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.

Працівники Центрального парку змонтували новорічну ялинку на станції "Університет".

До війни ця красуня тішила відвідувачів Дитячого парку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що до Нового року та Різдва прикрасять чотири станції метро, а також установлять головну ялинку з Центрального парку.
Тэги:  новий рік, метро, ялинка, харків
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