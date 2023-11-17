У метро Харкова встановили новорічну ялинку (відео)

У Харкові триває оздоблення станцій метро святковими прикрасами.
.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.
Працівники Центрального парку змонтували новорічну ялинку на станції "Університет".
До війни ця красуня тішила відвідувачів Дитячого парку.
Комментариев: 0
Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
влажность:
давление:
ветер: