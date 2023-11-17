17.11.2023 13:40 Рита Парфенова

Мороз та покрив снігу 10-15 сантиметрів: синоптики розповіли, коли до Харкова прийде зима

Цими вихіднми за прогнозами синоптиків до нашого міста завітає справжня зима.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, днями південний циклон виходить з території Харківської області.



Починаючи з вечора 19 листопада та протягом 20-21 листопада на Харківщині очікується погіршення погодних умов.



Вдень 20 листопада прогнозують значний сніг. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Утвориться сніговий покрив висотою 10 - 15 см. Температура знизиться вночі до 2 - 7° морозу, вдень до 0 - 5° морозу. Надалі збережеться холодна без опадів погода.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 листопада у Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.

Источник: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

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