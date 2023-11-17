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17.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 листопада

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликі опади.

Вітер змінного напрямку, 3 - 8 м/с.

Температура  повітря: протягом  доби  3 - 5° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо вранці стоїть туман, то вдень потеплішає.
  • Якщо у цей день випало багато снігу, це обіцяє хороший урожай озимих наступного року.
  • Мишей більше, ніж зазвичай — зима буде холодною.
  • Якщо качок багато залишалося зимувати, зима очікувалася теплою.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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