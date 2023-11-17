17.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День надасть можливість покращити своє фінансове становище. Від вас потрібно вперто йти до мети, а якщо й зміните напрямок, то лише для того, щоб підійти до вирішення проблеми з іншого боку.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ваша завзятість може вилитися в прагнення довести свою правоту у будь-якому питанні. Зірки радять обирати теми, вигідні вам: наприклад, обговорити своє кар'єрне зростання з начальством.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Можете виявити у собі незвичайну гнучкість та дипломатичність. І якщо сьогодні ви і погоджуватиметеся чужою думкою, то це виключно для того, щоб позбутися опонента. А зробите все одно по-своєму.

Рак (22 червня – 23 липня)

День може пройти у нескінченних порожніх суперечках. І навіть не для того, щоб довести оточуючі щось життєво важливе. Скоріше це станеться з простого спортивного інтересу.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Сміливо плануйте всього і більше – зірки обіцяють наділити вас підвищеною активністю та діловитістю. А якщо для реалізації ваших ідей знадобиться допомога оточуючих, заздалегідь придумайте, чим залучити їх.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Присвятіть більше часу спілкуванню з дітьми. Якщо своїх немає, цілком підійдуть молодші брати, сестри, племінники, ну чи крайній випадок – сусідські малюки. Таке спілкування сповнить зарядом позитивної енергії.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У вас прокинеться великий тактик. Все задумане будете прагнути здійснити будь-яким можливим способом (у тому числі і йдучи головами). І вислуховувати чужі заперечення цього дня до ваших планів не входить жодної крапельки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

При прийнятті рішень можете мати серйозні сумніви. Зате коли нарешті оберете потрібну сторону, то будь-які спроби оточуючих змусити вас звернути з обраного шляху ні до чого не приведуть.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ви схильні виявляти неабияку завзятість – причому з будь-якого, навіть найменшого, приводу. Пересперечити або перевперти вас буде важко, так, по суті, і не потрібно. Швидше за все, через день-другий предмет суперечки стане для вас неактуальним.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Культивуйте бажання зміцнити та покращити свій імідж в очах оточуючих. Цього дня справді буде шанс краще зарекомендувати себе в очах начальства. Ну, і в очах протилежної статі виставити себе у вигідному світлі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Може загостритись материнський (або батьківський) інстинкт. Цього дня є шанс вивести свої стосунки на новий рівень: ухвалити рішення про те, щоб створити сім'ю чи завести дитину. Ну хоча б можна принести до будинку кошеня чи хом'ячка.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Сьогодні ви готові вперто доводити оточуючим будь-яку свою думку, причому з одного спортивного інтересу. Щоб зберегти ділові відносини, спробуйте звести переговори до мінімуму.