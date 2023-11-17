17.11.2023 07:39 Рита Парфенова

17 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.

Здавалося б, це свято асоціюється з молодістю, романтикою та веселощами. Проте історія його появи дуже сумна. 28 жовтня 1939 року в окупованій фашистами Чехословаччини празькі студенти та їхні викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави. Підрозділи окупантів розігнали демонстрацію, при цьому було застрелено студента медичного факультету Ян Оплетала. Похорон Яна Оплетала 15 листопада 1939 року знову переріс в акцію протесту. Десятки демонстрантів було заарештовано. 17 листопада гестапівці та есесівці рано-вранці оточили студентські гуртожитки. Понад 1200 студентів було заарештовано та ув'язнено в концтаборі в Заксенхаузен. Дев'ятьох студентів та активістів студентського руху стратили без суду у катівнях в'язниці у празькому районі Рузині.



Через два роки у Лондоні відбулася Міжнародна зустріч студентів, які боролися проти фашизму, на якій було вирішено на честь загиблих щороку відзначати цю дату як День студента.



Офіційний статус свята Міжнародний день студентів отримав 17 листопада 1946 року на Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся в Празі.



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17 листопада у світі відзначається Міжнародний день недоношених дітей. Він був заснований у 2009 році з ініціативи Європейського фонду догляду за новонародженими дітьми. Народження недоношеної дитини – це і серйозний стрес для батьків, які потребують не лише якісного лікування їхніх малюків та матеріальної підтримки, а й психологічної допомоги. А знання про те, що недоношеність – не вирок, і що величезна кількість недоношених новонароджених зросла не лише здоровими та повноцінними, а й видатними людьми, дуже важлива.



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17 листопада в Італії святкують День захисту чорних котів. Відомо, що багато народів чорні коти вважаються символом нещастя. Зібравши статистику щодо «невдачливих» тварин, італійські активісти з Асоціації із захисту довкілля та тварин взялися вирішувати проблему винищення чорних кішок. Першим кроком стало затвердження Дня захисту чорних котів у 2007 році. Як заявляють в Асоціації, організація не лише допомагатиме кішкам, а й нагороджуватиме людей, які виявляють співчуття до зацькованих тварин.



Втім, у деяких країнах світах чорні кішки зовсім не потребують допомоги. Наприклад, у деяких районах Англії вірять, що господиня чорного кота ніколи не залишиться без шанувальників, а в Шотландії вважають, що кішка кольору ночі приносить багатство в будинок. Не ображають чорних кішок і моряків: вони впевнені, що корабельний або домашній кіт такого забарвлення обіцяє успіх у плаванні.



Православні (церковні) свята



За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.



За Юліанським календарем, 17 листопада православні вірячи вшановують пам’ять двох священномучеників — Нікандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея.

Прикмети дня

В давнину 17 листопада в народі вважали нещасливим днем. Тому по можливості намагалися не виходити з дому. Існувала навіть приказка: «Ярема — сиди вдома». Люди вірили, що у цей день можна зустріти нечисту силу та зазнати невдачі.

Що не можна робити 17 листопада

Цього дня радять не розпочинати важливих справ.

Також день вважається не найуспішнішим для укладання шлюбу та інших угод.

Не варто позичати гроші.

Також цього дня

У 1790 народився Август Фердинанд Мебіус, німецький математик, який встановив існування односторонніх поверхонь (стрічка Мебіуса).



1804 – було підписано Ствердну грамоту про заснування Харківського Імператорського університету. Урочисте відкриття університету відбулось 29 січня 1805 року. ВНЗ стояла біля витоків таких великих харківських вищих навчальних закладів, як юридичний, економічний, медичний університети, фармакадемія, педагогічний університет ім. Г. Сковороди та інших навчальних закладів. Указом Президента України у жовтні 1999 року Харківському університету надано статус національного та присвоєно ім'я його засновника – Василя Каразіна.



1933 – було засновано Харківський державний академічний російський драматичний театр ім. А. С.Пушкіна.



1942 – народився Мартін Скорцезе, американський режисер («Відступники», «Острів проклятих», «Казино», «Славні хлопці», «Скажений бик»), сценарист та продюсер.



1944 – народився Денні Де Віто, американський актор, режисер та продюсер. Щодо нього як ніколи вірна приказка «зовнішність оманлива». Граючи у фільмах недотеп і простофиль, у житті – хваткий і цілеспрямований кінобізнесмен.



1957 – народився Мірзакарім Норбеков, фахівець із альтернативної медицини.



1965 – народилася Руслана Писанка, українська актриса та телеведуча.



1966 – народилася Софі Марсо, французька кіноактриса («Хоробре серце», «Фанфан – аромат кохання», «Бум»).



1966 - найбільший метеоритний дощ зареєстрований в ніч з 16 на 17 листопада 1966, коли метеори групи Леонідів (з'являються регулярно через кожні 33,25 року) були видні на небі між східною частиною СРСР і західною частиною Північної Америки.



1970 – після м'якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції «Місяць-17» у подорож супутником Землі вирушає «Місячник-1».



1978 – народилася Рейчел МакАдамс, британська кіноактриса («Щоденник пам'яті», «Шерлок Холмс», «Північ у Парижі», «Дружина мандрівника у часі», «Непрохані гості»).



1983 – народився Гаррі Ллойд, британський актор (серіали «Гра престолів», «Доктор Хто», «Робін Гуд»), пра-правнук знаменитого письменника Чарльза Діккенса.



1989 – поліція розганяє мирну демонстрацію у Празі, Чехословаччина. Так почалася «оксамитова революція» – безкровне повалення комуністичного режиму.



2010 – у Харкові біля північного корпусу ХНУ відкрито пам'ятники історику, громадському діячеві, харківському міському голові Дмитру Багалію та пам'ятник видатному математику та механіку Олександру Ляпунову.



2017 – у Харкові в саду Шевченка відкрито пам'ятник ректору Імператорського Харківського університету, педагогу та письменнику Петру Гулак-Артемовському.

Іменинники сьогодні

за Новоюліанським календарем: Григорій, Євгенія, Єрема, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Олександр, Симон, Степан, Ян.

за Юліанським календарем: Вікторія, Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян.