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17.11.2023  08:13   Рита Парфенова

Сили оборони відбили чотири атаки ворога на Харківщині

Ворог не припиняє спроб атакувати на Куп'янському напрямку.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські терористи продовжували обстрілювати Харківську область та інші регіони України. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Петропавлівка на Харківщині. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької,  Херсонської та Миколаївської областей.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки..

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 листопада 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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