Сили оборони відбили чотири атаки ворога на Харківщині

Ворог не припиняє спроб атакувати на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські терористи продовжували обстрілювати Харківську область та інші регіони України. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Петропавлівка на Харківщині. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 листопада 2023 року.
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Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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