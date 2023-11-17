17.11.2023 08:42 Рита Парфенова

Військові рф обстрілюють Харківщину: під ударом понад 17 населених пунктів

Протягом доби ворог обстрілював Ветеринарне Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку Куп'янського району та інші населені пункти.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.



Протягом 16 лмстопала у місті Куп’янськ обстрілами пошкоджено 3 приватні будинки та 2 господарчі споруди.



Внаслідок удару КАБ по смт Борова Ізюмського району пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувальної частини.



17 листопада близько 03:20 ночі ворог обстріляв смт. Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

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