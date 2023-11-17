Рятувальники Харківщини три години гасили пожежу після ворожого прильоту

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вранці 17 листопада обстріл окупантами селища Куп'янськ-Вузловий Куп’янської громади спричинив пожежу.
О 03:40 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталась внаслідок влучання ворожого боєприпасу на приватне подвір’я. Горіла господарча споруда на площі 40 кв.м. Вогнеборці ліквідували вогонь о 06:40. Постраждалих немає.
Загалом протягом доби з 16 по 17 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж,
5 – на допомогу населенню і комунальним службам;
7 – інші виїзди.
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У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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