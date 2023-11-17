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17.11.2023  09:16   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини три години гасили пожежу після ворожого прильоту

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вранці 17 листопада обстріл окупантами селища Куп'янськ-Вузловий Куп’янської громади спричинив пожежу.

О 03:40 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталась внаслідок влучання ворожого боєприпасу на приватне подвір’я. Горіла господарча споруда на площі 40 кв.м. Вогнеборці ліквідували вогонь о 06:40. Постраждалих немає.

Загалом протягом доби з 16 по 17 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж,
5 – на допомогу населенню і комунальним службам;
7 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстрілював Ветеринарне Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку Куп'янського району та інші населені пункти.


 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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