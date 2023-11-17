17.11.2023 09:28 Рита Парфенова

На пожежах у Харкові ДСНСники рятували людей та домашніх тваринок

Протягом доби у Харкові трапилось 3 побутові пожежі, на яких постраждали люди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У 9-поверховому будинку по вулиці Клочківська, 244 виникла пожежа на балконі квартири, розташованоъ на 4-му поверсі. О 08:43 там загорілись домашні речі. Власник квартири отруївся чадним газом, проте від госпіталізації відмовився. Вогонь ліквідували бійці 1-ї частини ДСНС о 09:41.



Об 11:52 рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася на пр. Петра Григоренка, 45. На момент прибуття вогнеборців у квартирі на 5-му поверсі горіли домашні речі на площі 10 кв.м. У щільно задимленій квартирі рятувальники відшукали 84-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої. А ще у квартирі знаходились домашні тваринки (2 котика і собачка), котрих також врятували рятувальники. О 12:14 пожежу вдалось локалізувати та о 13:03 повністю ліквідувати. Ймовірна причина виникнення пожежі — коротке замкнення електромережі.



О 17:24 на вул. Косарєва, 7А виникло загоряння у квартирі на 7-му поверсі дев’ятиповерхівки. Там тлів диван на площі пів квадратного метра. Рятувальники 8-ї частини встигли врятувати 68-річного чоловіка, який також встиг отримати отруєння чадним газом. Наразі він госпіталізований до лікувального закладу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.