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20.11.2023  20:30   Віталій Хінєвіч

В Люботині головну бухгалтерку ліцею підозрюють у розтраті державних коштів

За даними слідства, головна бухгалтерка ліцею у місті Люботин, яку призначено уповноваженою особою з питань публічних закупівель, прийняла рішення про проведення процедури відкритих торгів. Питання стосувалось виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт цього ліцею через руйнування внаслідок російського обстрілу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
До участі у закупівлі були допущені двоє учасників: один з ціновою пропозицією 2 400 000 гривень, інший — 3 830 000 гривень. Головним бухгалтером ліцею було відхилено найбільш економічно вигідну пропозицію та перераховано кошти у сумі 3 830 000 гривень приватному підприємству за виготовлення проєктно-кошторисної документації.
 
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, головний бухгалтер спричинила збитки державі у сумі майже 1,5 млн гривень.
 
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 59-річній жінці за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
 
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що збувачі психотропів на Харківщині проведуть 6 років за ґратами.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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