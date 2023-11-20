На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії

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Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.

Прогноз погоди у Харкові на 20 листопада У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Практично весь час йтиме сильний сніг, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.