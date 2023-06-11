Відео, як ЗСУ знищили російський танк на Куп'янському напрямку (відео)

На Куп'янському напрямку українські військові знищили російський танк Т-80.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Це результат роботи ударної роти БПЛА «Ахіллес» та секретного дрона-камікадзе, якого дуже бояться окупанти", — розповів Федоров.
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