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11.06.2023  14:04   Рита Парфенова

Відео, як ЗСУ знищили російський танк на Куп'янському напрямку (відео)

На Куп'янському напрямку українські військові знищили російський танк Т-80.

У росіян мінус танк Т-80 на Купʼянському напрямку

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Це результат роботи ударної роти БПЛА «Ахіллес» та секретного дрона-камікадзе, якого дуже бояться окупанти", — розповів Федоров.



 

Источник:   Михайло Федоров
 Тэги:  танк, зсу, харків
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