18.06.2023 13:55 Рита Парфенова

Вплив підриву Каховської ГЕС на ріст цін на овочі: прогноз Мінагрополітики

Фахівці з Міністерства агрополітики дали прогноз, на скільки зросте вартість овочів нового врожаю.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на one.ua, після того, як російські війська зруйнували Каховську ГЕС, десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей виявилися затопленими. Постраждали не лише люди та тварини, а й поля, де було висаджено овочі. Проте заступник Міністра аграрної політики та продовольства вважає, що підтоплення не призведе до відчутного подорожчання.



Своїм оптимістичним прогнозом Тарас Висоцький поділився під час виступу на всеукраїнському телемарафоні. Експерт зазначив, що через затоплення виробництво овочів у тій частині Херсонської області, яка перебуває під контролем України, може знизитись на 15-20 відсотків.



«А в масштабах України це може спричинити коливання ціни на овочі лише на 3-5 відсотків. Крім того, фермери з інших регіонів, насамперед з Одеської області, збільшили посіви овочів, що входять до борщового набору. А також огірків та томатів», - додав заступник міністра.



Але Тарас Висоцький попередив українців, що на ринках та в магазинах овочі у великій кількості з'являться не раніше липня, бо в інших областях України вони дозрівають пізніше. Крім того, очікувати великої кількості динь, кавунів та баклажанів також не варто. Через кліматичні умови вирощувати їх на заході чи півночі країни складніше.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через загрозу пізніх заморозків цього року ґрунтові огірки та помідори в Україні вродять пізніше ніж звичайно.