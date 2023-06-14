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14.06.2023  20:51   Рита Парфенова

Нашим дітям треба надати змогу вчитися: Ігор Терехов взяв участь в освітньому форумі

У Харкові пройшов регіональний форум «Oсвіта. Наука. Бізнес»

ігор терехов

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, участь у регіональному форумі «Oсвіта. Наука. Бізнес» взяв Харківський міський голова Ігор Терехов.

Під час вступного слова мер висловив свою думку щодо відкриття закладів середньої освіти з початку вересня у змішаному форматі. За словами Ігоря Терехова, попри війну, діти повинні мати можливість вчитися очно.

«Нашим дітям треба надати змогу вчитися, тому що школа - це база, основа основ. Саме тому вчора на сесії ми виділили кошти на проведення ремонтів в укриттях. Діти - наше майбутнє, і війна не повинна позбавляти їх можливості отримувати знання в офлайн-режимі», - підкреслив міський голова.

ігор терехов

Зазначимо, що форум «Oсвіта. Наука. Бізнес» відбувся за участі представників обласної влади, підприємців, науковців, народних депутатів України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в єфірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” розповів про підготовку шкіл до нового навчальному року в умовах війни.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
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