14.06.2023 20:51 Рита Парфенова

Нашим дітям треба надати змогу вчитися: Ігор Терехов взяв участь в освітньому форумі

У Харкові пройшов регіональний форум «Oсвіта. Наука. Бізнес»

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, участь у регіональному форумі «Oсвіта. Наука. Бізнес» взяв Харківський міський голова Ігор Терехов.

Під час вступного слова мер висловив свою думку щодо відкриття закладів середньої освіти з початку вересня у змішаному форматі. За словами Ігоря Терехова, попри війну, діти повинні мати можливість вчитися очно.



«Нашим дітям треба надати змогу вчитися, тому що школа - це база, основа основ. Саме тому вчора на сесії ми виділили кошти на проведення ремонтів в укриттях. Діти - наше майбутнє, і війна не повинна позбавляти їх можливості отримувати знання в офлайн-режимі», - підкреслив міський голова.





Зазначимо, що форум «Oсвіта. Наука. Бізнес» відбувся за участі представників обласної влади, підприємців, науковців, народних депутатів України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в єфірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” розповів про підготовку шкіл до нового навчальному року в умовах війни.