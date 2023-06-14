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14.06.2023  21:37   Рита Парфенова

Патрульні Харкова затримали наркоторговця з «товаром» (фото)

Патрульні затримали ймовірного розповсюджувача наркотичних речовин

У Харкові патрульні затримали ймовірного розповсюджувача наркотичних речовин У Харкові патрульні затримали ймовірного розповсюджувача наркотичних речовин

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час патрулювання Салтівського району Харкова, вдень 14 червня до екіпажу патрульних звернувся громадянин. Він розповів, що бачив чоловіка, який щось прикопував в землю та робив знімки на мобільний телефон.
 
Поліцейські, отримавши детальний опис, передали інформацію в радіоефір та негайно розпочали пошук імовірного правопорушника.
 
На вулиці Чукотській патрульні виявили схожого за описом чоловіка. Побачивши правоохоронців, він почав бігти. Поліцейські наздогнали та затримали громадянина.
 
Під час спілкування чоловік повідомив, що має з собою 20 згортків з наркотичними речовинами, які він розповсюджує шляхом так званих "закладок". Також громадянин погодився вказати близько 50 місць, де він вже залишив подібні згортки.

Для подальшого встановлення обставин події та проведення необхідних слідчих дій, патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці виявили у метрополітені жінку, яка була в розшуку за наркоторгівлю.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  наркотики, харків
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