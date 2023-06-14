Патрульні Харкова затримали наркоторговця з «товаром» (фото)

14.06.2023 21:37 Рита Парфенова

Патрульні затримали ймовірного розповсюджувача наркотичних речовин

Під час патрулювання Салтівського району Харкова, вдень 14 червня до екіпажу патрульних звернувся громадянин. Він розповів, що бачив чоловіка, який щось прикопував в землю та робив знімки на мобільний телефон.

Під час патрулювання Салтівського району Харкова, вдень 14 червня до екіпажу патрульних звернувся громадянин. Він розповів, що бачив чоловіка, який щось прикопував в землю та робив знімки на мобільний телефон.