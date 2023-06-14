Патрульні Харкова затримали наркоторговця з «товаром» (фото)

Патрульні затримали ймовірного розповсюджувача наркотичних речовин
Для подальшого встановлення обставин події та проведення необхідних слідчих дій, патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці виявили у метрополітені жінку, яка була в розшуку за наркоторгівлю.
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