Прогноз погоди у Харкові на 15 червня

Увечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
У четвер, 15 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Якщо вночі та вранці тиха погода, значить ще кілька днів буде тепло та ясно.
Вітер дме із заходу — найближчим часом похолодає.
Якщо горобці цьго дня б’ються, то погода буде гарною.
Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце: якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий.
Сьогодні краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
Увечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
15 червня на планеті відзначається Всесвітній день вітру.
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