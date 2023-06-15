15.06.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 15 червня

Увечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +16°...+20°C (відчувається як +17°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +24°...+25°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +25°...+11°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Магнітні бурі



У четвер, 15 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Якщо вночі та вранці тиха погода, значить ще кілька днів буде тепло та ясно.

Вітер дме із заходу — найближчим часом похолодає.

Якщо горобці цьго дня б’ються, то погода буде гарною.

Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце: якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде в хмари, то негожий і похмурий.