14.06.2023 20:19 Василь Голосний

Ігор Терехов привітав випускників шкіл Індустріального району (фото)

Церемонія випуску школярів Індустріального району пройшла 14 червня у Харківському палаці дитячої та юнацької творчості.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Випускників, вчителів та батьків привітав Харківський міський голова Ігор Терехов. Мер вручив найкращим школярам відзнаки за досягнення у навчанні та пам'ятні медалі «Випуск-2023» з написом «Пишаюся твоєю незламністю!». Крім того, три родини випускників (волонтерів, військових та педагогічної династії) були відзначені Подяками міського голови.

«Це дуже зворушливий момент для кожного! На вашу долю, діти, випали важкі іспити, але я пишаюся тим, що, попри жахи війни, ви вчилися, а вчителі продовжили дарувати вам найцінніше - знання. Впевнений, що після нашої перемоги ми відбудуємо Харків і всі разом писатимемо історію нашого рідного міста та України!» - зазначив Ігор Терехов.

Загалом в Індустріальному районі - 665 випускників 11-х класів, 369 з яких перебувають у Харкові. Відзначено медалями 57 школярів (47 золотих, 10 срібних). У районі продовжуються роботи з відновлення навчальних закладів. З 24 пошкоджених об'єктів роботи повністю завершено в семи.

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