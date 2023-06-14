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14.06.2023  20:15   Рита Парфенова

Як у Харківській області ремонтують дороги

У Харківській області на 4 маршрутах проводять герметизацію швів та тріщин асфальтобетонного покриття.

У Харківській області заливають тріщини на 4 маршрутах

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Заливка тріщин потрвбня для недопущення початкових процесів руйнації доріг, пояснидли у Службі. Герметизація тріщин бітумною мастикою перешкоджає просочуванню води до дорожньої конструкції та продовжує життя дороги.
 
Для надійності герметизації покриття дорожники дотримуються встановлених правил проведення робіт, а саме розкриття тріщин, їх очищення та нагрів до робочої температури щоб їх заповнити.
 
Роботи проводяться на 4 маршрутах Харківщини:
  • Н-26 Чугуїв – Мілове
  • М-03 Київ – Харків – Довжанський
  • Р-46 Харків – Охтирка
  • Південно-західний об‘їзд міста Харкова
Також продовжуються роботи з ліквідації ямковості, покіс трави тримерами та механізованою сінокосаркою.

Рінаше РЕДПОСТ писав, що в межах смт Бабаї ремонтують автомобільну дорогу С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки».

 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  ремонт доріг, хареів
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