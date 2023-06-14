Як у Харківській області ремонтують дороги

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Заливка тріщин потрвбня для недопущення початкових процесів руйнації доріг, пояснидли у Службі. Герметизація тріщин бітумною мастикою перешкоджає просочуванню води до дорожньої конструкції та продовжує життя дороги.

Заливка тріщин потрвбня для недопущення початкових процесів руйнації доріг, пояснидли у Службі. Герметизація тріщин бітумною мастикою перешкоджає просочуванню води до дорожньої конструкції та продовжує життя дороги.