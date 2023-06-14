Як у Харківській області ремонтують дороги

У Харківській області на 4 маршрутах проводять герметизацію швів та тріщин асфальтобетонного покриття.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Рінаше РЕДПОСТ писав, що в межах смт Бабаї ремонтують автомобільну дорогу С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки».
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День не схиляє займатися ні роботою, ні домашніми справами, проте народжує бажання спілкуватися з близькими та друзями, гуляти на природі та отримувати задоволення від життя.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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