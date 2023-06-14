Харківські трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці

Рух трамваїв на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Салтівське», буде заборонений з 10:00 до 15:00 15 червня.
Зміна маршруту трамваїв пов'язана з ремонтом контактної мережі.
Тимчасово трамваї курсуватимуть так:
№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в-д Семиградський - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - зуп. «Володимирська церква» - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гіродпарк»;
№16а: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - зуп. «Володимирська церква» - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - в-д Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - зуп. «Володимирська церква».
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