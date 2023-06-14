Окупанти нанесли авіаудари по селам Харківщини

Протягом доби військові рф завдали авіаційних ударів по населених пунктах Бударки, Веселе та Кислівка.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 11 населених пунктів: Висока Яруга, Гатище, Гоптівка, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Івашки, Красне, Малі Проходи, Одноробівка, Стариця.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 6 населених пунктів: Берестове, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка, Новомлинськ.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби окупанти з різного виду озброєння наносили удари по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
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