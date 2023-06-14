14.06.2023 18:59 Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудари по селам Харківщини

Протягом доби військові рф завдали авіаційних ударів по населених пунктах Бударки, Веселе та Кислівка.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині станом на вечір 14 червня наступна:

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 11 населених пунктів: Висока Яруга, Гатище, Гоптівка, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Івашки, Красне, Малі Проходи, Одноробівка, Стариця.



На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 6 населених пунктів: Берестове, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка, Новомлинськ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби окупанти з різного виду озброєння наносили удари по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.