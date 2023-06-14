Частково знесуть найвідоміший будинок на Півничній Салтівці у Харкові, зруйнований російськими обстрілами

У Харкові визначилися ще з однією багатоповерхівкою, зруйнованою внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, прийнято рішення про демонтаж першого під’їзду 16-поверхівки по вулиці Наталії Ужвій, 82.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Комісія поповнила перелік потенційно небезпечних об’єктів у Харкові, які потребують демонтажу, будинком на Північній Салтівці. Протокол засідання опублікований на сайті Харківської обласної військової адміністрації.
«За результатами обговорення на підставі розгляду та опрацювання наданих документів регіональна комісія відповідно до пункту 11 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, вирішила схвалити перелік потенційно небезпечних об’єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу частин об’єкта або його окремих конструкцій», – йдеться у протоколі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у одному з районів Харкова продовжуються роботи по відбудові житлового будинку, частково зруйнованого ворожим обстрілом.
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