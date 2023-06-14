На Харківщині розшукують підлітка з медичними вадами

У Харківській області встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Романа Бойко, 2006 року народження
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, розшукується неповнолітній Роман Бойко, 2006 року народження, мешканця с. Вільшани Солоницівської ОТГ.
Місцезнаходження хлопця встановлюють працівники відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області (м. Дергачі).
Повідомляється, що підліток 13 червня близько 13:00 пішов у невідомому напрямку та додому не повернувся. Має психічне захворювання.
Прикмети Романа: зріст 170-175 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, темні очі.
Був одягнений у синю футболку з малюнком, світлі спортивні штани, гумові капці.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, просять повідомити за телефонами 0990695557, 0576320888 або 102.
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