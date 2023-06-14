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14.06.2023  17:51   Рита Парфенова

На Харківщині розшукують підлітка з медичними вадами

У Харківській області встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Романа Бойко, 2006 року народження


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, розшукується неповнолітній Роман Бойко, 2006 року народження, мешканця с. Вільшани Солоницівської ОТГ.

Місцезнаходження хлопця встановлюють працівники відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області (м. Дергачі).

Повідомляється, що підліток 13 червня близько 13:00 пішов у невідомому напрямку та додому не повернувся. Має психічне захворювання.

Прикмети Романа: зріст 170-175 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, темні очі.

Був одягнений у синю футболку з малюнком, світлі спортивні штани, гумові капці.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, просять повідомити за телефонами 0990695557, 0576320888 або 102.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0WbjUUUBfGkW7yLMm59HwYNrXDfFKzNe7CeyWoiw6L8LfmF5DTjsCkoTai2Uu1mgFl?__cft__[0]=AZWCMB9ObipQDVb_mWMB0IyOQAaKmoHEjQpF0_tEVImj10gwzd_KW7V2TiC6WazruDO43DzgYdgTWGg_AHcF4gRjPx4BhHRLZRYV5fSeKEbi-7ADQVyWkUhoEKKQDQatNxe7QbfCc9CEraKtEimyST3COLJw-V6yJS-_VNNaV_-iCMvCM5IjwEpaaT0VpB4ZctA&__tn__=%2CO%2CP-R

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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