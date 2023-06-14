14.06.2023 17:51 Рита Парфенова

На Харківщині розшукують підлітка з медичними вадами

У Харківській області встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Романа Бойко, 2006 року народження



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, розшукується неповнолітній Роман Бойко, 2006 року народження, мешканця с. Вільшани Солоницівської ОТГ.



Місцезнаходження хлопця встановлюють працівники відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області (м. Дергачі).



Повідомляється, що підліток 13 червня близько 13:00 пішов у невідомому напрямку та додому не повернувся. Має психічне захворювання.



Прикмети Романа: зріст 170-175 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, темні очі.



Був одягнений у синю футболку з малюнком, світлі спортивні штани, гумові капці.



Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, просять повідомити за телефонами 0990695557, 0576320888 або 102.