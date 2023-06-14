На Харківщині затримали одного з керівників окупаційної «залізниці рф»

Служба безпеки України розкрила ще один випадок співпраці з окупаційним режимом на Харківщині.
Злочинець був призначений очільником "служби комерційної роботи і маркетингу" і активно сприяв залізничному сполученню з Росією для незаконного переміщення військ на східний фронт. Він влаштовував "переформатування" українських документів згідно з російським законодавством.
Після звільнення Куп'янська зловмисник намагався уникнути відповідальності, втікши з міста. Але агенти СБУ виявили його місцезнаходження і затримали.
Наразі зловмиснику оголошено про підозру за статтею Кримінального кодексу України, що стосується колабораційної діяльності. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. За такі злочини зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.
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