14.06.2023 17:30 Рита Парфенова

На Харківщині затримали одного з керівників окупаційної «залізниці рф»

Служба безпеки України розкрила ще один випадок співпраці з окупаційним режимом на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, 46-річний мешканець Куп'янська, який раніше працював керівником вантажного відділу регіональної філії Укрзалізниці, став спільником окупантів перед повномасштабною агресією з боку Росії. Він добровільно приєднався до так званої "Куп'янської залізниці рф", створеної окупантами.

Злочинець був призначений очільником "служби комерційної роботи і маркетингу" і активно сприяв залізничному сполученню з Росією для незаконного переміщення військ на східний фронт. Він влаштовував "переформатування" українських документів згідно з російським законодавством.

Після звільнення Куп'янська зловмисник намагався уникнути відповідальності, втікши з міста. Але агенти СБУ виявили його місцезнаходження і затримали.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру за статтею Кримінального кодексу України, що стосується колабораційної діяльності. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. За такі злочини зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із нейтралізації агентурної мережі головного управління генштабу зс рф (відомого як ГРУ) на Харківщині.