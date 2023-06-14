14.06.2023 16:48 Рита Парфенова

У Харкові відбудеться концерт-прем'єра творів, написаних під час війни

16 червня в арт клубі Pintagon відбудеться унікальний концерт «Inside the War».

Як розповіли РЕДПОСТ організатори KharkivMusicFest, концерт складуть твори переможців різних років Всеукраїнського конкурсу молодих композиторів ім. Бориса Лятошинського, які були написані виключно у воєнний час – від лютого 2022 року.



У програмі концерту прозвучать твори:

«Життя починається знову» Олександри Романової

«Соната для фортепіано» Тимура Кузнєцова

«Steel of the sea» Максима Поплінського

«Contrapunktum» Юрія Пікуша

Концерт відбудеться 16 червня о 18.00, в артклубі Pintagon. Вхід — free donation



Твори учасників конкурсу композиторів пролунають у виконанні квартету «Схід Опера» у складі: Віра Литовченко, Наталія Бабарук, Віктор Вірясов, Тетяна Одринська та піаніста Максима Шадько.



Конкурс Лятошинского є частиною міжнародного фестивалю KharkivMusicFest з 2018 року. Він направлений на розвиток творчості молодих композиторів в Україні та створення мистецького простору можливостей реалізації в майбутньому молодих композиторів.



«Ми проводимо конкурс не просто заради конкурсу, а й для того, щоб якось опікуватись лауреатами, давати їм можливість виконати свої твори зі сцени або дати можливість почути, як звучать їх твори в професійному виконанні, — розповідає Іван Пахота, директор конкурсу. — Музика — найемоційніше із мистецтв, тому саме через музику найпростіше передати, що відчуває молодий митець на початку повномасштабного вторгнення: віру у майбутнє як у фортепіанному квінтеті Олександри Романової «Життя починається знову», напругу, як у квартеті Юрія Пікуша, стійкість духу як в музиці «Steel of the sea» Максима Поплінського, або ж драматичність ситуації як в сонаті Тимура Кузнєцова».



У Харкові це буде прем'єра, та вже в липні програму презентують в Бельгії, на фестивалі Walden festival, який відбудеться 15-16 липня в Брюсселі, а восени в Німеччині – на Usedomer Musikfestival, який пройде 16 вересня - 7 жовтня на острові Узедом.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 квітня до Харкова повертається KharkivMusicFest – один із найочікуваніших музичних фестивалів міста.