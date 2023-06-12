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12.06.2023  21:03   Рита Парфенова

У селищі Бабаї на Харківщині відновлюють дорогу (фото)

У Харківській області триває відновлення доріг загального користування місцевого значення.

У смт Бабаї відновлюють дорогу

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, наразі в межах смт Бабаї ремонтують автомобільну дорогу С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки».

У ДП «Дороги Харківщини» повідомили, що на ділянці ремонту вже влаштовано понад 2 км вирівнювального шару покриття з асфальтобетонної суміші. Також виконуються роботи з благоустрою придорожньої території в межах населеного пункту, зокрема, розпочаті роботи з влаштування тротуарів та заїзних кишень для зупинки громадського транспорту. Окрім того, встановлюють бордюрний камінь та влаштовують з’їзди і примикання.

У смт Бабаї відновлюють дорогу

Дорога С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки» є центральною транспортною артерією населеного пункту, якою забезпечується під’їзд до соціально важливих об’єктів.

У ДП «Дороги Харківщини» наголошують, що водії мають бути уважними в місцях проведення дорожніх робіт і звертати увагу на нові дорожні знаки, а також дотримуватися правил дорожнього руху.

У смт Бабаї відновлюють дорогу

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Героїв Праці, Кузнечній, Кашуби та проспекті Ювілейному.

 

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  ремонт доріг, харків
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