Завтра у Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

Сесія міської ради Харкова 8-го скликання пройде 13 червня 2023 року у дистанційному режимі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, шістнадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 13 червня у дистанційному режимі.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
У проєкті порядку денного - 41 питання та «Різне».
Початок сесії - о 12:00.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив з європейськими посадовцями повоєнне відновлення Харкова та поділився актуальними напрацюваннями зі створення Генерального плану розвитку міста спільно з Фондом Нормана Фостера.
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