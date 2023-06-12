    
Главная Новини Харкова Влада Завтра у Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради
12.06.2023  20:37   Рита Парфенова

Завтра у Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

Сесія міської ради Харкова 8-го скликання пройде 13 червня 2023 року у дистанційному режимі.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, шістнадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 13 червня у дистанційному режимі.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

У проєкті порядку денного - 41 питання та «Різне».

Початок сесії - о 12:00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив з європейськими посадовцями повоєнне відновлення Харкова та поділився актуальними напрацюваннями зі створення Генерального плану розвитку міста спільно з Фондом Нормана Фостера.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  харків, сесія міськрада
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.06 Влада Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з сенатором штату Небраска 12.06 Дороги та транспорт У селищі Бабаї на Харківщині відновлюють дорогу (фото) 12.06 Влада «Я пишаюся нашими людьми!» – Ігор Терехов подякував харків'янам за допомогу Херсонщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 