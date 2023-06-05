05.06.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов взяв участь у засіданні робочої групи Європейської економічної комісії ООН

Стартова зустріч проєкту «UN4Харків», ініційованого Європейською економічною комісією ООН, відбулася сьогодні, 5 червня, в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив з європейськими посадовцями повоєнне відновлення Харкова та поділився актуальними напрацюваннями зі створення Генерального плану розвитку міста спільно з Фондом Нормана Фостера.

«На сьогодні ми вже маємо попереднє концептуальне бачення розвитку Харкова як міста майбутнього з новими інноваційними технологіями. Причому останнє торкнеться абсолютно всіх сфер життєдіяльності міста. А збитки нам завдані колосальні. Тільки на відновлення житлового сектору необхідно не менше трьох мільярдів євро. Але вже зараз ми продовжуємо працювати та відбудовувати щось самі наскільки можливо, попри війну та інші труднощі. Дякую вам за підтримку і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю», - зауважив Ігор Терехов.

Довідка. У 2022 році Європейська економічна комісія ООН започаткувала ініціативи «UN4Харків» та «UN4Миколаїв», щоб підтримати українські національні та місцеві органи влади в їхніх зусиллях з підготовки до відбудови та реконструкції українських міст. На запит Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України ЄЕК ООН реалізує два пілотні проєкти у Харкові та Миколаєві. Створено робочі групи, які підтримують роботу міжнародних та українських архітекторів, інженерів та інших експертів над розробкою майстер-планів реконструкції для двох міст.



