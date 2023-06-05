05.06.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Загибель курсантів ДСНС у Харківській області: коментар правоохоронців

Правоохоронці розслідують справу щодо загибелі двох курсантів-рятувальників.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже працювали на місці події, зібрали речові докази, зокрема уламки.

«Попередньо вибухнув артснаряд до САУ «Піон». Слідчі продовжують допити свідків і відповідально збирають докази та всю інформацію щодо цієї події. Встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб причетних до цієї трагедії.

Слідчі працюють і над рештою питань у цій справі, ретельно аналізуючи кожну деталь. Призначені всі необхідні експертизи.

Повне та неупереджене розслідування кримінального провадження для того, щоб винна особа була притягнута до відповідальності - це головне завдання»,- повідомив Сергій Болвінов.



