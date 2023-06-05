05.06.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

Вибухотехніки поліції на Харківщині знешкодили авіабомбу із 300 кілограм вибухівки (відео)

Один із найнебезпечніших зразків зброї російської армії – плануючу фугасну авіабомбу ФАБ-500 з керованим модулем планування та корекції - поліцейські зведеного загону знешкодили на території Куп'янського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.

До правоохоронців звернулися місцеві мешканці Харківської області. Вони повідомили, що під час проведення сільськогосподарських робіт було виявлено авіабомбу. Вона була на полі біля населеного пункту.

За словами начальника Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України Володимира Хоменко, ця бомба мала у собі 300 кілограм вибухівки. Під час детонації вона залишає після себе вирву глибиною 5 метрів та діаметром 30 метрів.

«Спеціалісти-вибухотехніки ГУНП Закарпатської, Кіровоградської та Луганської області, які працюють на Харківщині у складі зведеного загону, демонтували вручну підривач авіабомби та перевели її у придатний до транспортування стан. Після цього небезпечний боєприпас вивезли з зони, де вибух міг би спричинити критичні руйнування, та знищили на спеціальному підривному майданчику.

Дякуємо, Руслане Якименку, Олександре Лашкевичу, Ярославе Костіве, Михайле Фаніне, Олександре Безгубенку, Олександре Беззубе, за те, що очищаєте наші землі від смертельно небезпечних ворожих боєприпасів»,- йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 10 тонн боєприпасів окупантів знайшли у Харківській області.



