05.06.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік завдав ножових поранень своїй знайомій

Інформація про подію правоохоронцям надійшла 2 червня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

2 червня до поліцейських надійшла інформація про те, що до медичного закладу Слобідського району Харкова доставлено 40-річну жінку з тілесними ушкодженнями.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до скоєння злочину причетний 53-річний знайомий жінки.

Ножеві поранення зловмисник завдав потерпілій під час раптового конфлікту. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчинені кримінального правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік убив жінку похилого віку і вкрав у неї гроші.



