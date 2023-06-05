05.06.2023 16:30 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік завдав ножових поранень своїй знайомій
Інформація про подію правоохоронцям надійшла 2 червня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
2 червня до поліцейських надійшла інформація про те, що до медичного закладу Слобідського району Харкова доставлено 40-річну жінку з тілесними ушкодженнями.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до скоєння злочину причетний 53-річний знайомий жінки.
Ножеві поранення зловмисник завдав потерпілій під час раптового конфлікту. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчинені кримінального правопорушення.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харківській області чоловік убив жінку
похилого віку і вкрав у неї гроші.
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