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05.06.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік завдав ножових поранень своїй знайомій

Інформація про подію правоохоронцям надійшла 2 червня.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
2 червня до поліцейських надійшла інформація про те, що до медичного закладу Слобідського району Харкова доставлено 40-річну жінку з тілесними ушкодженнями.
 
У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до скоєння злочину причетний 53-річний знайомий жінки.
 
Ножеві поранення зловмисник завдав потерпілій під час раптового конфлікту. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчинені кримінального правопорушення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік убив жінку похилого віку і вкрав у неї гроші.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, кримінал
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