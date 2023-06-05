Понад 10 тонн боєприпасів окупантів знайшли у Харківській області (відео)

Працівники ДБР виявили на звільненій території Харківської області чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ повідомила про підозру клірику.
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Секрет успіху цього дня простий: практичність, практичність та ще раз практичність. Можливі помилки через квапливість, але в цілому ви зможете утримати ситуацію під контролем.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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