05.06.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у Київському районі готують внутрішньобудинкові системи до осінньо-зимового періоду

Бригади дільниці Київського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» завершили технічний ремонт у 175 будинках у рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 5 червня, начальник дільниці Київського району Віктор Маслов, зокрема, майстри дільниці підключають внутрішньобудинкові комунікації на вулиці Гвардійців Широнінців, 121.

«Цей будинок довгий час перебував під ворожими обстрілами, були прямі влучення, що призвело до значних руйнувань конструкцій, у тому числі постраждали і внутрішньобудинкові системи. Відновлювальні роботи ведемо в тих під'їздах, де, ймовірно, мешканці зможуть проживати. Переклали мережі у підвальних приміщеннях та встановили запірну арматуру, що дозволить запобігти протіканню води у квартирах, де зруйновано трубопроводи.

Заміну ведемо якісними, сучасними матеріалами, із довготривалим терміном служби, до того ж зручними в експлуатації. Сьогодні головною проблемою при підключенні споживачів Північної Салтівки до наших послуг залишається відсутність мешканців, щоб перевірити стан комунікацій, - зазначив Віктор Маслов.

За його словами, паралельно з капітальними реконструкціями, ремонтники щодня беруть у роботу близько 30 заявок від харків'ян, на усунення різних аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових об'єктах.

«Аварійні ремонти проводимо у день звернення. Запланували відновити послуги у всіх будинках, які опалюватимуться. Будівлі, в яких намічено значні обсяги ремонтних робіт, планово включені у графік підготовки об'єктів до опалювального сезону. І все заплановане відновлюємо своєчасно», - наголосив начальник дільниці Київського району.



