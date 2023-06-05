05.06.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові тимчасово зачинено вхід на Польський меморіал жертвам тоталітаризму

КП «Ритуал» відсьогодні, 5 червня, тимчасово закрило вхід на Польський меморіал жертвам тоталітаризму, що знаходиться в шостому квадраті Лісопаркової зони (Харківське шосе).



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили на підприємстві, таке рішення було ухвалене через можливу наявність там артилерійських снарядів, що не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів.

«Меморіал розташований практично на околиці Харкова і з перших днів війни дуже постраждав від артобстрілів. Там були пошкоджені адмінбудівля, таблички з прізвищами загиблих польських воїнів та могила з хрестом. Щоб убезпечити відвідувачів меморіалу, ухвалено рішення про залучення відповідних піротехнічних служб до його повного обстеження», - зазначили в КП.

Також там нагадали, що продовжуються роботи з обстеження територій міського цвинтаря №17 (вул. Курочкіна Гора,1), міського цвинтаря №15 (вул. Володі Дубініна) та міського цвинтаря №13 (вул. Пушкінська, 108). Через імовірну наявність на кладовищах вибухонебезпечних предметів вхід на них досі заборонений.



