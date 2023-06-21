21.06.2023 11:47 Рита Парфенова

Як гасили пожежу на газогоні у Харкові, розповіли в ДСНС (відео, фото)

У Харківі вогнеборці ліквідовують наслідки аварії на газогоні по проспекту Гагаріна.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Харківській області, 20 червня о 22:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на газогоні середнього тиску діаметром 700 мм по проспекту Гагаріна, 201 б.

Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався зсув ґрунти, що спричинило розгерметизацію газопроводу. Пізніше, за попередніми даними, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби. Подачу газу відразу перекрили, проте через значний тиск в системі він горів тривалий час.

На місці події працювали 5 оперативних підрозділів ДСНС. Вони контролювали факельне горіння і забезпечували захист житлового сектору та інших об’єктів.

Станом на 09:00 відкритого горіння не відбувається. На місці пригоди лишаються 2 розрахунки ДСНС, котрі чергуватимуть допоки комунальники не усунуть усі наслідки аварії.





