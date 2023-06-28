28.06.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї тимчасово змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана із ремонтом трамвайних колій.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон», буде заборонений з 9:30 до 15:30 29 червня.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в-д Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».