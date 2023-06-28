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28.06.2023  18:14   Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини на ринку звинувачував ЗСУ у обстрілах українських міст

На Харківщині викрито прихильника ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 52-річний чоловік підтримував дії окупантів:
 
  • перебуваючи на ринку у м. Зміїв, висловлював свої проросійські погляди;
  • розповідав, що саме українська арміє обстрілює українську енергосистему та будинки мирних жителів, а російські військові на таке не здатні;
  • додав, що «Україна як самостійна  держава не має права на існування та для покращення життя необхідно чекати російську владу»
 
Тепер шанувальник «руського миру» буде чекати на вирок суду. 
 
Дізнання проводять дізнавачі відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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