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28.06.2023  18:49   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав мусульман зі святом Курбан-байрам

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся із привітанням до мусульманської громади міста.


Ігор Терехов привітав мусульман зі святом Курбан-байрам
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскьраду, у своєму зверненні до мусульманської громади міста, мер Харкова Ігор Терехов зазначив: 
 
«Шановна мусульманська громада нашого міста! Вітаю вас із благословенним святом Курбан-байрам! Святом, що символізує перемогу віри, жертовності, щедрості та глибокої відданості Богу.
 
Дякую вам за те, що захищаєте Україну на фронті та допомагаєте нам вистояти в тилу. Бажаю вам, вашим сім'ям та близьким гармонії, благополуччя та взаєморозуміння. Нехай у вас завжди вистачатиме сил і натхнення на добрі справи, а поряд завжди будуть щирі однодумці та вірні друзі», - говориться у привітанні.
 
 
Источник:   Міскрада
 Тэги:  ігор терехов, курбан-байрам, харків
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