28.06.2023 18:49 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав мусульман зі святом Курбан-байрам

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся із привітанням до мусульманської громади міста.



Ігор Терехов привітав мусульман зі святом Курбан-байрам



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскьраду, у своєму зверненні до мусульманської громади міста, мер Харкова Ігор Терехов зазначив:

«Шановна мусульманська громада нашого міста! Вітаю вас із благословенним святом Курбан-байрам! Святом, що символізує перемогу віри, жертовності, щедрості та глибокої відданості Богу.

Дякую вам за те, що захищаєте Україну на фронті та допомагаєте нам вистояти в тилу. Бажаю вам, вашим сім'ям та близьким гармонії, благополуччя та взаєморозуміння. Нехай у вас завжди вистачатиме сил і натхнення на добрі справи, а поряд завжди будуть щирі однодумці та вірні друзі», - говориться у привітанні.