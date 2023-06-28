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28.06.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаційного удару по передмістю Харкова

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 червня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Руська Лозова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 9 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове  Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 червня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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