10.07.2023 14:46 Дмитро Колонєй

Захоплені росіянами українські території деградували до Куби - Кирило Буданов

Очільник воєнної розвідки дав оцінку рівня життя на окупованих землях.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на очільника ГУР МО України Кирило Буданова, РФ несе з собою лише деградацію, руйнування та архаїку, відкидає людей в доіндустріальну епоху. Ми це спостерігаємо у ОРДЛО та в Криму, де людський розвиток зупинився ще в далекому 2014 році. «Українські тимчасово окуповані території за неповне людське життя стрімко перетворилися в Кубу, де з приходом комуністів до влади почалася тотальна деградація та ізоляція країни, згорнулися політичні та економічні свободи, а саме кубинське суспільство перетворилося в гетто-заповідником дрімучої стагнації».

Результат захоплення територій:

подальше руйнування застарілої інфраструктури,

падіння соціального капіталу,

тотальна деградація освіти, культури, науки,

відсутність можливостей будь-якого розвитку

▪️ Старі зужиті американські автомобілі на Кубі нагадують, що до 1953 року і заколоту комуністів, там було бурхливе економічне життя. А тепер ні інновацій, ні інвестицій, ні сучасної техніки, ні важливих інфраструктурних проєктів.

А тим часом Україна запустила декілька важливих реформ від децентралізації, коли громади на місцях отримали ресурси та повноваження для розвитку, а також адміністративних послуг. Українці отримали можливість без перешкод відвідувати інші країни світу, зокрема Європейського Союзу. Країна в соціальному плані інтегрувалася до відкритого демократичного світу.