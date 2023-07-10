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10.07.2023  14:46   Дмитро Колонєй

Захоплені росіянами українські території деградували до Куби - Кирило Буданов

Очільник воєнної розвідки дав оцінку рівня життя на окупованих землях.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ГУР МО України Кирило Буданова, РФ несе з собою лише деградацію, руйнування та архаїку, відкидає людей в доіндустріальну епоху. Ми це спостерігаємо у ОРДЛО та в Криму, де людський розвиток зупинився ще в далекому 2014 році. «Українські тимчасово окуповані території за неповне людське життя стрімко перетворилися в Кубу, де з приходом комуністів до влади почалася тотальна деградація та ізоляція країни, згорнулися політичні та економічні свободи, а саме кубинське суспільство перетворилося в гетто-заповідником дрімучої стагнації». 
Результат захоплення територій:
  • подальше руйнування застарілої інфраструктури, 
  • падіння соціального капіталу, 
  • тотальна деградація освіти, культури, науки,
  • відсутність можливостей будь-якого розвитку
 
▪️ Старі зужиті американські автомобілі на Кубі нагадують, що до 1953 року і заколоту комуністів, там було бурхливе економічне життя. А тепер ні інновацій, ні інвестицій, ні сучасної техніки, ні важливих інфраструктурних проєктів.
 
А тим часом Україна запустила декілька важливих реформ від децентралізації, коли громади на місцях отримали ресурси та повноваження для розвитку, а також адміністративних послуг. Українці отримали можливість без перешкод відвідувати інші країни світу, зокрема Європейського Союзу. Країна в соціальному плані інтегрувалася до відкритого демократичного світу.  
 
 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, обстановка, буданов, агрессия россии
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