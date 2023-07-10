10.07.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Поліція закликає мешканців Харківської області дотримуватися правил дорожнього руху

Правоохоронці постійно проводять профілактичні заходи, спрямовані на попередження дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх, які керують транспортними засобами без посвідчення водія та нехтують засобами індивідуального захисту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час відпрацювання поліцейські виявили мотоцикл, водій якого надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з явними ознаками підробки. Мотоцикл вилучено. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Поліцейські попереджають про адміністративну відповідальність батьків неповнолітніх водіїв. Нерідко за кермом незареєстрованих скутерів перебувають підлітки, яким ще немає 16 років. Здебільшого це відбувається за мовчазної згоди батьків, а іноді дорослі навіть не здогадуються про такі витівки дітей або дізнаються про них надто пізно.

«Чималою небезпекою на дорозі є підлітки, які їздять на мототехніці без водійських прав і необхідних знань правил дорожнього руху, що нерідко є причиною дорожньо-транспортних пригод.

Керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише з 16-річного віку і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Аби отримати посвідчення, необхідно пройти курси в автошколі, а потім скласти іспит.

Аби вберегти дитину від небезпеки, неодмінно поцікавтеся, чим займається ваш син чи дочка, яким розвагам віддає перевагу. Поясніть, що поїздки на мотоциклі чи скутері завжди пов’язані з чималим ризиком, особливо, якщо за кермом недосвідчений водій»,- йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що за керування мотоциклом, мопедом чи скутером підлітками, які не досягли 16-річного віку, батьки правопорушника притягуються до відповідальності за ч. 3 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративне правопорушення. По досягненню 16 років підлітки за керування транспортним засобом без дозвільних документів несуть адміністративну відповідальність згідно з ч. 2 ст. 126 КУпАП.