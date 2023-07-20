20.07.2023 06:00
Прогноз погоди в Харкові на 20 липня
Похмура погода в Харкові тримається весь день, ранкове прояснення було нетривалим. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку. Друга половина дня пройде без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер західний, 1.8 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +27°C). Вітер західний, 3.1 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +25°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер південний, 1.1 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 743мм рт.ст.
Народні прикмети
У цей день вшановується пам'ять мученика Єрмія. З давніх часів дійшла традиція на Єрмія варити варення з чорної смородини.
Також у цей день вшановується пам'ять преподобної Мокрини (Мокриди).
У народі говорили, що осінь по Мокриді потрібно дивитись, якщо 19 липня дощ, то й осінь буде дощовою: "Мокрида мокра – і осінь мокра".
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