20.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 20 липня

Похмура погода в Харкові тримається весь день, ранкове прояснення було нетривалим. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку. Друга половина дня пройде без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер західний, 1.8 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +27°C). Вітер західний, 3.1 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +25°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер південний, 1.1 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 743мм рт.ст.

Народні прикмети

У цей день вшановується пам'ять мученика Єрмія. З давніх часів дійшла традиція на Єрмія варити варення з чорної смородини.

Також у цей день вшановується пам'ять преподобної Мокрини (Мокриди).

У народі говорили, що осінь по Мокриді потрібно дивитись, якщо 19 липня дощ, то й осінь буде дощовою: "Мокрида мокра – і осінь мокра".