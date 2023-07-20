    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди в Харкові на 20 липня
20.07.2023  06:00   

Прогноз погоди в Харкові на 20 липня

Похмура погода в Харкові тримається весь день, ранкове прояснення було нетривалим. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку. Друга половина дня пройде без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер західний, 1.8 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +27°C). Вітер західний, 3.1 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +25°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер південний, 1.1 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 743мм рт.ст.
 

Народні прикмети

 
У цей день вшановується пам'ять мученика Єрмія. З давніх часів дійшла традиція на Єрмія варити варення з чорної смородини. 
 
Також у цей день вшановується пам'ять преподобної Мокрини (Мокриди). 
 
У народі говорили, що осінь по Мокриді потрібно дивитись, якщо 19 липня дощ, то й осінь буде дощовою: "Мокрида мокра – і осінь мокра".
 
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.07 Погода Прогноз погоди в Харкові на 19 липня 18.07 Погода Прогноз погоди в Харкові на 18 липня 17.07 Погода Прогноз погоди в Харкові на 17 липня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 